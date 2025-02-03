В российском регионе заявили о падении рынка ипотеки на 40%

Рынок выдачи ипотеки в Татарстане упал на 40%, в декабре 2024 года ипотечные кредиты на общую сумму 9,62 млрд рублей получили более 2,2 тыс. местных жителей. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), заемщики в среднем брали в долг 4,3 млн рублей на 273 месяца (22 года и 9 месяцев). При этом в декабре 2023 года получателей ипотечных кредитов в Татарстане было в 3,1 раза больше. На это повлияло то, что с июля 2024 года в России были ужесточены условия ипотеки с господдержкой.

«Для большинства же россиян доступной осталась ипотека на рыночных условиях, стоимость которой опережает резко возросшую ключевую ставку ЦБ. Так, в сентябре цена ипотечных кредитов превышала 20—22% годовых, а в ноябре достигала 29% годовых», — добавили в сообщении.

При этом по итогам последнего месяца прошлого года Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему ипотечного кредитования. В рейтинге также оказались Москва (5,28 тыс. кредитов на 38,05 млрд рублей), Московская область (3,55 тыс. кредитов на 21,66 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,83 тыс. кредитов на 15,49 млрд рублей) и Краснодарский край (2,25 тыс. кредитов на 10 млрд рублей).

Центробанк РФ до этого сообщил, что в 2024 году в России почти на 40% замедлилась выдача ипотеки — до 4,9 трлн рублей. В позапрошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 7,8 трлн.

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