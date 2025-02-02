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Раскрыты затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе

Energocom: Молдавия в январе потратила свыше €56 млн на закупку электроэнергии
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Shutterstock

Компания Energocom в январе потратила более €56 млн на закупку электроэнергии для жителей Молдавии. Об этом пресс-служба организации сообщила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В январе 2025 года компания Energocom закупила в общей сложности около 434 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 129,7 евро/МВт-ч», — сказано в сообщении.

Как отметила организация, она импортировала свыше 60% необходимого объема электроэнергии, чтобы покрыть потребление.

В январе сообщалось, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии из-за ее малой выработки на Молдавской государственной районной электростанции, работающей на российском газе. По данным Energocom, румынская сторона покроет порядка 62% всех потребностей в электроэнергии. Помимо этого, Energocom дополнительно приобретет электроэнергию на Украине в ночное время в случае ее избытка, после чего Молдавия сможет ее экспортировать.

С 16 декабря в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее премьер Молдавии рассказал, где стране выгодно закупать электроэнергию.

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