Украинские бизнесмены попросили создать «таргетированную» воздушную тревогу из-за убытков

Представители украинской Европейской бизнес-ассоциации обратились к кабинету министров с просьбой ввести таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах. Обращение опубликовано на сайте компании.

В публикации говорится, что существующая система оповещения охватывает области страны полностью, что вынуждает предприятия прекращать деятельность при каждой тревоге. По словам представителей ассоциации, обобщенный подход приводит к необоснованным остановкам рабочего процесса, когда угроза в районе предприятия отсутствует.

Представители бизнеса уточнили, что простой предприятий достигает порядка 50% рабочего времени и это приводит к срывам производственных показателей, а также повышению расходов.

«Введение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить уведомления только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что инфляция на Украине будет расти как минимум до середины текущего года, на ближайших заседаниях Нацбанка ожидается повышение ключевой ставки. В докладе говорится, что из-за того, что ее показатель преодолел двузначную отметку, инфляционные ожидания у бизнеса и граждан ухудшились.

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.