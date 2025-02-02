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В Европе отбор газа из ПХГ в январе стал максимальным за четыре года

ТАСС: в Европе отбор газа из ПХГ в январе стал максимальным за четыре года
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Vladislav Culiomza/Reuters

В Европе отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в январе текущего года стал рекордным за четыре года и третьим максимальным для месяца за всю историю. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это произошло из-за холодной погоды и прекращения транзита российского газа через Украину. При этом общие накопленные запасы газа в Евросоюзе на конец января опустились ниже 54%. Отбор из европейских ПХГ в январе составил 21,3 миллиарда кубометров, что на 13,5% выше показателей прошлого года.

В свою очередь, поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы снизились по сравнению с декабрем 2024 года.

30 января сообщалось, что совокупные запасы топлива в подземных хранилищах газа стран Евросоюза опустились, по состоянию на конец января, примерно до 55% от их общей вместимости. Отбор газа из ПХГ в прошедший вторник составил 437 млн кубометров, при этом объем закачки топлива составил всего 41 млн. Темпы расхода газа в европейских странах остаются третьими максимальными для января.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.

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