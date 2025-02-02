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В США призвали Трампа освободить Канаду от новых пошлин

Алюминиевая промышленность США призвала Трампа освободить Канаду от пошлин
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Илья Наймушин/РИА Новости

Американская алюминиевая промышленность призвала президента Дональда Трампа освободить Канаду от новых пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Ассоциации алюминия США.

«Чтобы гарантировать победу американского алюминия в будущем, президент Трамп должен освободить от уплаты налога поставки металлического алюминия, необходимые американским производителям, и при этом продолжать принимать все возможные меры на границе с США против недобросовестной торговли китайским алюминием», — говорится в заявлении.

1 февраля президент США подписал указ о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики, Канады и 10% — для китайских товаров.

Свое решение он объяснил борьбой с незаконной миграцией и наркотиками.

Ранее сообщалось, что Китай готов ответить на пошлины Трампа введением тарифов на товары из США.

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