Аналитики спрогнозировали реакцию КНР на пошлины США

SCMP: Китай готов ответить на пошлины Трампа введением тарифов на товары из США

Китай не боится новых пошлин президента США Дональда Трампа на китайские товары и готов принять ответные меры. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на аналитиков.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Для первых двух стран он составит 25%, а для Китая – 10%. Свое решение он объяснил борьбой с незаконной миграцией и наркотиками.

По мнению аналитиков, Китай уже не тот, что был во время первого правления республиканца (2017–2021 годы), и у него будут подготовлены жесткие ответы на эту меру.

Введенный на китайские товары 10-процентный тариф был «значительно снижен» — во время предвыборной кампании Трамп обещал ввести 60-процентные пошлины, отметил доцент кафедры внешней политики Наньянского технологического университета в Сингапуре Дилан Ло.

Учитывая обещания политика, правительство КНР разработало варианты ответов, включая введение собственных тарифов на американские товары, но, скорее всего, эти меры не будут масштабными, заявил Ло.

По его мнению, ответные меры Китая будут взвешенными и тщательно продуманными, чтобы не спровоцировать Трампа на новые меры.

Ранее в Китае возмутились из-за новых тарифов США.