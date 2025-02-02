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Стало известно о дилемме Трампа

Bloomberg: Трамп столкнулся с дилеммой из-за переоцененного доллара
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

С приходом к власти президента США Дональда Трампа вновь возникла «фундаментальная дилемма на валютном рынке» из-за переоцененности доллара. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на статью Стивена Мирана, которого глава Белого дома назначил своим советником — председателем Совета экономических консультантов.

В этой статье экономист назвал проблему переоцененности доллара из-за его статуса мировой резервной валюты. Как пишет Миран, у американской валюты слишком высокий обменный курс. По мнению советника, это снижает конкурентоспособность экспорта, а также препятствует развитию производства в США, в частности, оружия, что, в свою очередь, влияет на безопасность страны. Миран также указал, что существует прецедент, по которому американская экономика может истощиться, и тогда инвесторы перестанут вкладывать деньги в активы США.

«С точки зрения торговли доллар постоянно переоценен, в значительной степени потому, что долларовые активы функционируют как мировая резервная валюта», — указал советник.

Одним из шагов к решению сложившейся ситуации советник Трампа назвал введение пошлин. Миран также отмечал, что пошлины в среднем в 20% и даже 50% будут лучше, чем в 2%, которые были до вступления нынешнего американского лидера в должность. Также Трамп заявлял, что любая страна, которая попытается заменить доллар, «скажет привет пошлинам и прощай Америке».

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Помимо защиты американского бизнеса, американский лидер рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.

Ранее сообщалось, что Мексика введет ответные пошлины против США.

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