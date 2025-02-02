Названа категория финн, которым прекратят платить пенсию

Правительство Финляндии приняло решение с 1 февраля прекратить выплачивать социальную пенсию гражданам страны, которые проживают за границей. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

По данным источника, Бюро социального обеспечения народонаселения (Kela) прекращает платить живущим за границей финнам так называемую народную пенсию. Отмечается, что эта категория выплат является базовой социальной защитой и дополняет трудовую пенсию, если ее размер оказался небольшим, или она не была накоплена.

По информации Kela, эта мера коснется порядка 23 тысяч граждан Финляндии, которые проживают преимущественно в странах Европейского союза, Великобритании и Швейцарии.

Yle также отмечает, что в конце 2023 года около трети финских пенсионеров получали «народную пенсию» и ее средний размер составлял порядка €335 в месяц.

До этого член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что с 1 февраля более 40 социальных пособий и выплат в России проиндексируют на 9,5%. До этого повышение было запланировано повышение на 7,3%.

Среди прочего, собеседница издания уточнила, что часть выплат, в первую очередь — направленных на поддержку семей и граждан с низкими доходами, индексируются по росту прожиточного минимума.

Ранее поступило предложение переименовать Финский залив.