Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США

Суд в Москве запретил Google Ireland вести разбирательства с «Гугл» в суде США

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского запретил ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в американском суде в отношении российского подразделения Google и его управляющего. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Таляровского, российский суд «подтвердил свою компетенцию рассматривать дело в отношении ООО «Гугл» как российской компании-банкрота».

До этого сообщалось, что федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния запретил управляющему ООО «Гугл» Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited.

По словам представителя ирландского отделения Google, суд в США вынес приказ о введении данных мер 27 января.

14 января мировой суд в Москве признал корпорацию Google виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал более чем на 8 млрд рублей.

Ранее кассация поддержала взыскание почти 10 млрд рублей с Google в пользу «Гугл».