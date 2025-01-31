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Суд запретил управляющему «Гугла» требовать взыскания с Google Ireland

Суд запретил Таляровскому требовать 130 млрд рублей с Google Ireland
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Hannibal Hanschke/Reuters

Представители американской Google и ирландской Google Ireland Limited заявили в арбитражном суде Москвы, что американский суд запретил конкурсному управляющему ООО «Гугл» Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited около 130,2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Google Ireland заявил, что приказ о введении данных мер был вынесен федеральным окружным судом США по Северному округу Калифорнии 27 января.

Он добавил, что Таляровскому запрещено возбуждать и продолжать судопроизводства, иски, в том числе в связи с настоящим разбирательством.

До этого сообщалось, что Арбитражный суд Москвы вынес решение о применении обеспечительных мер в отношении Google Ireland Limited, запрещающих компании продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде Калифорнии.

14 января мировой суд в Москве признал корпорацию Google виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал более чем на 8 млрд рублей.

Ранее кассация поддержала взыскание почти 10 млрд рублей с Google в пользу «Гугл».

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