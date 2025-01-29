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Евросоюз хочет предоставлять приоритет своим компаниям при госзакупках

ЕК: Евросоюз хочет предоставлять приоритет своим компаниям при госзакупках
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Virginia Mayo/AP

Европейская комиссия в своей стратегии повышения конкурентоспособности ЕС предложила предоставлять приоритет своим компаниям при госзакупках. Об этом говорится в опубликованном в среду плане ЕК.

«В контексте, когда другие крупные игроки вводят ограничения на доступ к своим рынкам и стремятся увеличить производственные мощности в критических технологиях, Европа должна защитить свои собственные мощности», — говорится в документе.

Данные нововведения могут противоречить Всемирной торговой организации (ВТО), поэтому ЕК будет настаивать на модернизации этих правил.

До этого президент США во время подписания указов в Белом доме пригрозил странам ЕС введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

Позже еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, комментируя риторику Трампа, заявил, что Европейский союз ответит на любые тарифы новой администрации США пропорционально.

Ранее глава Еврокомиссии признала рост цен на энергоресурсы после отказа от закупок у России.

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