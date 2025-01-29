В Белоруссии призвали маркетплейсы прекратить продажу беспилотников

Белорусская прокуратура потребовала от одной из крупных интернет-площадок отказаться от продажи беспилотников и авиационных моделей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

По данным пресс-службы, заместитель прокурора Минска потребовал от директора торговой площадки «устранить причины и условия, способствовавшие противоправной реализации физическим лицам гражданских БПЛА, авиамоделей и запасных частей к ним».

В ведомстве сообщили, что в ходе мониторинга площадки в январе текущего года было обнаружено порядка 366 предложений по продаже БПЛА и других авиамоделей. Кроме того, в прокуратуре отметили, что на площадке размещены квадрокоптеры с возможностью вертикального взлета и посадки под видом детских игрушек.

В публикации говорится, что свободная продажа дронов повышает «риски использования авиационной техники в противоправных целях».

В октябре прошлого года глава управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев сообщил, что Wildberries в Белоруссии было внесено представление об устранении причин, по которым на данной торговой площадке продавали беспилотники.

В 2024 году в Белоруссии ввели запрет для физлиц на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников. При этом новые правила не коснулись организаций и индивидуальных предпринимателей.

Ранее стало известно, что в США готовят запрет на беспилотники из Китая.