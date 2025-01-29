Приднестровье обсудит помощь ЕС в решении энергетического кризиса

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что приветствует помощь Европейского союза в преодолении энергетического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда в таких условиях, сложнейших условиях, кто-то предлагает помощь, отказываться просто нелепо и глупо. Поэтому мы, конечно, приветствуем помощь Европейского союза», — сказал он.

До этого Красносельский заявил, что Россия предоставит Приднестровью кредит на покупку газа из Европы.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Молдавия предлагала Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам. По оценке молдавского министра экономики, закупаемого для Приднестровья на европейских биржах топлива было бы достаточно исключительно для внутреннего потребления региона, но не для выработки электроэнергии. Молдавия обеспечивает Приднестровье электричеством на 80%.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.