Госдолг Украины вырос на 14,3% в валютном эквиваленте

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил в своем Telegram-канале, что госдолг Украины в 2024 году вырос в валютном эквиваленте на 14,3% и составил $166,1 млрд.

По словам Гетманцева, долг прибавил $20,7 млрд, а расходы на его обслуживание в прошлом году составили 8,8% от общего фонда госбюджета против 8,2% в 2023 году.

«По итогам 2024 года соотношение государственного долга к ВВП составит около 90,4% ВВП против 84,4% в 2023 году», — написал депутат Рады.

По данным Forbes, в 2023 году госдолг Украины был значительно ниже — 5,5 трлн гривен ($129,7 млрд), или 84% от ВВП. Как отмечают журналисты, такая динамика обусловлена существенным увеличением объема как внутренних заимствований (у резидентов), так и внешних (у зарубежных кредиторов). Другой фактор — ослабление курса гривны к другим валютам.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2025 год c дефицитом 1,55 трлн гривен (более $37,3 млрд). Расходы запланированы в объеме 3,6 триллиона гривен ($86,6 млрд). Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, приоритетом бюджета остается финансирование ВСУ, закупки и производство вооружений и техники — на это выделят 2,23 трлн гривен ($53,6 млрд).

Ранее на Украине заявили, что экономика страны может получить критический удар.