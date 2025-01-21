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В Приднестровье хотят прийти к энергетической независимости через буржуйки

Совбез Приднестровья поставил задачу прийти к энергонезависимости через буржуйки
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Совет безопасности Приднестровья поставил задачу прийти к энергонезависимости через закупку современных «буржуек» и энергогенераторов. Об этом сообщила пресс-служба президента Приднестровья Вадима Красносельского.

«Поставлены задачи по закупке для учреждений твердотопливных котлов и генераторов. Современные «буржуйки» можно не только импортировать, но и изготавливать на месте. Сейчас этот производственный сегмент успешно осваивает «Электромаш», выпуская котлы мощностью от 15кВт до 500 кВт», — говорится в заявлении пресс-службы Красносельского.

До этого Молдавия предложила Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам.

20 января министр энергетики Оболоник рассказал, что запасов газа в Приднестровье осталось на 11 дней.

Молдавия перестала пропускать российский газ в Приднестровье в начале января 2025 года, что привело к энергетическому кризису в непризнанной республике.

Ранее Санду прокомментировала поставки российского газа в Приднестровье.

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