В Приднестровье хотят прийти к энергетической независимости через буржуйки

Совбез Приднестровья поставил задачу прийти к энергонезависимости через буржуйки

Совет безопасности Приднестровья поставил задачу прийти к энергонезависимости через закупку современных «буржуек» и энергогенераторов. Об этом сообщила пресс-служба президента Приднестровья Вадима Красносельского.

«Поставлены задачи по закупке для учреждений твердотопливных котлов и генераторов. Современные «буржуйки» можно не только импортировать, но и изготавливать на месте. Сейчас этот производственный сегмент успешно осваивает «Электромаш», выпуская котлы мощностью от 15кВт до 500 кВт», — говорится в заявлении пресс-службы Красносельского.

До этого Молдавия предложила Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам.

20 января министр энергетики Оболоник рассказал, что запасов газа в Приднестровье осталось на 11 дней.

Молдавия перестала пропускать российский газ в Приднестровье в начале января 2025 года, что привело к энергетическому кризису в непризнанной республике.

Ранее Санду прокомментировала поставки российского газа в Приднестровье.