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Чистая прибыль «Сбера» выросла в 2024 году на 4,6%

«Сбер» заработал 1,5 триллиона рублей чистой прибыли и обновил рекорд
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Чистая прибыль «Сбербанка» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за прошлый год выросла на 4,6%, до 1,56 трлн руб., что является рекордом. Это следует из отчетности банка по РСБУ, передает РБК.

«Сбер» сумел обновить рекорд по чистой прибыли второй год подряд, хоть финансовый результат и оказался только на 4,6% выше уровня прошлого года. Рентабельность капитала (ROE) компании достигла 23,4 против 24,7% в 2023 году.

«В декабре Сбер заработал 117,6 млрд руб. чистой прибыли (+1,7% год к году), рентабельность капитала составила 20,1%», — говорится в отчетности банка.

Также отмечается, что чистые процентные доходы «Сбера» выросли на 12,4% за 2024 год, до 2,6 трлн руб., чистые комиссионные доходы увеличились на 4,2%, до 746,4 млрд руб. Расходы на резервы и переоценка кредитов, которые оцениваются по справедливой стоимости, за 2024 год увеличились на 12,3% и составили 714,7 млрд руб.

До этого Сбербанк и Т-банк присоединились к пилотному проекту по использованию цифрового рубля.

Ранее Сбер представил специальные тактильные карты для незрячих людей.

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