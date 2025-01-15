Названа стоимость самого дешевого авиабилета в новогодние праздники

Самый дешевый билет в новогодние праздники был приобретен за 717 рублей из Калининграда в Санкт-Петербург с вылетом 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Обладателем самого выгодного билета за границу стал пассажир авиакомпании Flyone, отправившийся из Минеральных Вод в Ереван. Стоимость перелета в его случае составила всего 2018 рублей.

В исследовании также были отмечены наиболее доступные авиабилеты по России в период новогодних праздников. Так, из Сочи в Москву можно было улететь за 1185 рублей, а из Нальчика — за 1188 рублей. Из Санкт-Петербурга в Калининград — за 1250 рублей, из Уфы в Саратов — за 1480 рублей, а из Москвы в Санкт-Петербург — за 1858 рублей.

Среди зарубежных направлений самыми выгодными оказались рейсы из Сочи в Тбилиси (2180 рублей), из Москвы в Гомель (2651 рубль) и из Минеральных Вод в Стамбул (2665 рублей).

Согласно данным «Авиасейлс», по сравнению с прошлым годом количество бронирований на новогодние праздники за рубежом увеличилось на два процентных пункта. Из всех купленных билетов на международные рейсы пришлось 25%. Самым востребованным направлением стал Ереван с долей в 10% от всех зарубежных перелетов. Туристы также выбирали Стамбул, Ташкент, Дубай, Минск и Пхукет.

Среди популярных направлений внутри страны лидируют Москва (25%), Санкт-Петербург (15%), Сочи (9%), Калининград (6%) и Екатеринбург (3%).

До этого в сервисе OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. В компании уточнили, что по итогам прошлого года эту страну посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Ранее в России рассказали об увеличении турпотока в Африку.