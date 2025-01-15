В Кремле заявили о возможном ответе на санкции США против нефтяного сектора

Песков: Россия может ответить санкциями против США на нефтяные ограничения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тщательно анализируют ситуацию с санкциями США против российского нефтяного сектора.

«Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия этих незаконных мер, и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны, прежде всего, и наших компаний», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что нельзя исключать встречных санкций от России.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. За день до этого представители администрации американского президента Джо Байдена выразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля.

Ранее команде Трампа сообщили о вводе санкций против энергосектора России.