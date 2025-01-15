Глава «Росатома» прокомментировал санкции США в отношении корпорации

Лихачев сравнил санкции США против руководства «Росатома» с наградным листом

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сравнил санкции Соединенных Штатов против руководства корпорации с наградным листом, подчеркнув, что формулировки американского минфина скорее являются фиксацией достижений, его слова приводит РИА Новости.

«В санкции мы включены за развитие передовых атомных технологий, экспорта АЭС, развитие неядерных направлений деятельности, в том числе новых материалов. Это похоже на наградной лист, в этом есть фиксация достижения наших заслуг», — сказал он.

Лихачев отметил, что санкционные ограничения для руководства корпорации не имеют практического значения.

«Никаких активов, счетов в Соединенных Штатах мы не имеем, это демонстрация недружественного к нам признания наших заслуг», — добавил глава «Росатома».

13 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые антироссийские санкции, заявил, что «Росатом» продолжит международную деятельность, поскольку является одним из лидеров в атомной энергетике.

Ранее сообщалось, что «Росатом» планирует судиться с Siemens из-за неисполненных обязательств.