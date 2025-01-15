Глава ВТБ назвал идею о заморозке вкладов россиян абсурдной

В заморозке вкладов российских граждан нет смысла, а все разговоры о возможном введении такой меры лишь слухи. Об этом заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога в Ханое.

По его словам, эта новость уже несколько месяцев «мусолится» в информационном пространстве. Костин назвал эту идею абсурдной, но ему ответили, что именно из-за этого она и может появиться в России.

Глава ВТБ отметил, что не видит экономического смысла в заморозке вкладов и эта мера крайне непопулярная.

Костин добавил, что не видит никаких оснований и не слышал этой идеи даже от тех людей, которые способны вырабатывать идеи, поэтому все на уровне слухов.

Осенью прошлого года директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявлял, что ради замедления инфляции банки якобы могут пойти на заморозку вкладов.

Ранее ЦБ России отверг идею заморозки вкладов как угрожающую банковской системе.