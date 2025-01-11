Эксперт допустил частичный перевод госрезервов в криптовалюту

Аналитик Дащенко: страны могут перевести госрезервы в криптовалюту в 2025 году

Разные страны могут начать частичный перевод государственных резервов в криптовалюту в 2025 году. Об этом сообщил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко в беседе с РИА Новости.

«Ожидается, что в 2025 году в криптовалюте будут храниться государственные резервы разных стран», — отметил он.

В результате следует ожидать более жесткого регулирования криптовалюты, спрогнозировал аналитик. Дащенко не исключил, что в наступившем году возрастет число кибератак на криптобиржи.

«Любой рост стоимости криптовалюты влечет рост атак на активы. Так что будут новые обменники и новые взломы. Вероятно, будет больше и громче», — добавил эксперт.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон также предусматривает меры по контролю за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Позже Путин подписал новый закон, касающийся налогообложения цифровой валюты. Согласно документу, цифровая валюта рассматривается как имущество, что также распространяется на валюту, используемую в международной торговле в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР) для цифровых инноваций. Майнинг и продажа цифровой валюты освобождаются от уплаты НДС.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.