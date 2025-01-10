Нефть Brent приблизилась к августовским значениям

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $79 за баррель впервые с 11 октября 2024 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Мартовский фьючерс на баррель этой талонной нефти повысился до $79,24 к 14:40 по мск, согласно данным платформы Inveating.com. Еще в 12:00 мск баррель Brent торговался по $78. В августе баррель Brent торговался по $79,45, затем стоимость рухнула до $69 и смогла отыграть падение к 14 октября.

В сентябре цена одного барреля нефти Brent снижалась до отметки в $72,95 (-1,22%).Котировки тогда находились на этой отметке впервые с 13 декабря 2023 года. В то же время фьючерс на WTI с поставкой в октябре опускался до $69,43 за баррель.

В ноябре «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Kept писали, что аналитики спрогнозировали снижение цен на нефть в 2025 году. По их мнению, рост добычи в США и странах соглашения ОПЕК+ приведет к снижению стоимости сырья.

По данным экспертов, средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 году составит $76 за баррель, что на 6% меньше уровня 2024 года

Ранее было названо условие подорожания нефти выше $90.