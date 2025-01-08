Запасы нефти в США снизились на 959 тысяч баррелей за неделю

EIA: Запасы нефти в США снизились на 959 тысяч баррелей

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 959 тысяч баррелей — до 414,6 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе Управления энергетической информации (EIA).

В то же время запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей и составили 237,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей и увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей.

До этого сообщалось, что действующий президент США Джо Байден планирует ввести запрет на разработку новых морских нефтегазовых месторождений.

Предполагается, что запрет будет распространяться на территорию площадью 2,5 млн кв. км у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива. Эту меру называют попыткой помешать планам избранного президента США Дональда Трампа по наращиванию добычи нефти и газа и «распаковке» новых месторождений.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасов газа на некоторых месторождениях РФ хватит на 110 лет.