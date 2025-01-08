Евросоюз может сократить помощь Украине из-за газового кризиса

Forbes: Евросоюз может охладеть к Украине после остановки транзита газа

Европейский союз может снизить поддержку Киеву из-за ситуации с остановкой транзита российского газа через Украину. Об этом пишет журнал Forbes.

«Европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что в первый торговый день после того, как Украина прекратила поставки российского газа и нефти, цены на природный газ в Европе выросли на 4%.

В августе 2024 года Украина отказалась продлевать срок действия договора с Россией о транзите газа и заявила, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава требует восстановления транзита российского газа через Украину, в ином случае потери республике должны быть компенсированы. По его словам, в результате прекращения транзита из государственного бюджета выпало почти €500 млн.

Ранее от украинских властей потребовали сохранить транзит газа в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.