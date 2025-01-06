Бумаги азиатских производителей алкоголя подешевели из-за предупреждения о раке

Стоимость акций азиатских производителей алкогольных напитков снизилась на фондовых биржах, сообщает агентство Bloomberg.

Ценные бумаги японского производителя «Саппоро» на торгах в Японии потеряли в стоимости 5,1%, что является рекордом за последние пять месяцев. Акции китайского Wuliangye Yibin снизились на 3,7%, бумаги Budweiser APAC на торгах в Гонконге упали на 2,6%, акции Treasury Wine Estates в Австралии потеряли 2,7%.

Bloomberg связывает происходящее со словами главного хирурга США Вивека Мурти, призвавшего размещать на этикетках алкогольных напитков предупреждения о вреде здоровью, в том числе информировать об угрозе развития рака.

В декабре кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова рассказала, что с возрастом алкоголь сильнее воздействует на организм людей, потому что у них замедляется выработка ферментов, которые превращают спиртное в безопасное вещество и выводят его.

Ранее ученые раскрыли, как алкоголь разрушает память и способность учиться.