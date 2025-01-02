Биржевые цены на газ в Европе выросли в декабре на 20%

Средняя биржевая цена газа в Европе выросла в декабре 2024 года на 20,4% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE в Лондоне.

Цена газовых фьючерсов в декабре составляла в среднем $489 за тысячу кубических метров, что на 20,4% больше, чем в декабре 2023 года, когда цена составляла почти $407.

Газовые котировки растут с октября прошлого года в связи с наступлением отопительного сезона и ограничением газового экспорта из России.

2 января 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад и Украина виновны в прекращении поставок газа из России, по ее словам, именно Киев принял решение остановить транзит, нарушив условия контракта. До этого в Европе сообщили о росте цены на газ после прекращения украинского транзита. Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года.

Ранее в Госдуме сочли, что решение Киева по газу разрушит экономику ЕС.