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В МИД РФ обвинили США и Украину в прекращении поставок российского газа в Европу

Захарова: прекращение поставок российского газа скажется на уровне жизни в ЕС
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ответственность за прекращение поставок российского газа в Европу через территорию Украины целиком и полностью лежит на США, «марионеточном киевском режиме», а также европейских политиках. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По словам дипломата, прекращение поставок российского газа в Европу через территорию Украины ослабляет экономический потенциал европейских стран и самым негативным образом сказывается на уровне жизни их граждан.

Захарова заявила, что главным бенефициаром «передела энергетического рынка» стран Европы и одновременно «главным спонсором украинского кризиса» являются Соединенные Штаты, а их первой жертвой стала Германия, которой после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» пришлось приобретать природный газ по гораздо более высоким ценам.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например через «Турецкий поток».

1 января «Газпром» сообщил, что с 8:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

Ранее в ЕК заявили, что готовы импортировать газ нероссийского происхождения.

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