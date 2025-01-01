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СМИ: транзит российского газа через Украину прекратился в сложное для Европы время

Newmoney: «Газпром» прекратил поставлять газ через Украину в критический момент
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Максим Блинов/РИА Новости

Прекращение транзита российского газа в Европу через Украину поставило вопрос об энергетической безопасности континента, сообщает портал Newmoney.

Согласно публикации, сейчас европейские страны в значительной степени опираются на свои газовые резервы. После решения «Газпрома» прекратить транзит некоторые государства в Центральной Европе, которые полагались на эти поставки, будут закупать более дорогой газ в других местах.

»[Это] усиливает давление на поставки в то время, когда регион уже истощает свои зимние хранилища самыми быстрыми темпами за последние годы», — отмечает портал.

В статье сделан вывод о том, что остановка транзита показала, что Европа по-прежнему зависит от РФ, а подход стран ЕС к отказу от поставок из России имеет недостатки. Все это происходит на фоне напряженной ситуации на глобальном рынке газа.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин тоже заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее украинцев призвали экономить электричество на фоне дефицита энергии.

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