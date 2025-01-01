Курс доллара обрушился перед Новым годом

Курс доллара резко упал перед Новым годом. Обрушение валюты зафиксировала статистика о текущем состоянии валютного рынка, передает URA.RU.

Стоимость доллара в ночь на 1 января составила 103 рубля.

На прошлой неделе Центробанк установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля.

Курс евро Банк России установил на уровне 106,1028 рубля, а юаня — 13,4272 рубля.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства. По мнению эксперта, для экономики не являются катастрофой ни указанный им курс, ни инфляция в 8-9%, главное — отсутствие чрезмерной волатильности.

Ранее доллар превысил отметку в 111 рублей на торгах Forex.