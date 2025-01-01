Размер госпошлины за расторжение брака увеличился кратно

С 1 января в России значительно увеличилась государственная пошлина за регистрацию расторжения брака — теперь она составляет 5 тысяч рублей, что в 7,7 раз больше прежней суммы в 650 рублей с каждого из супругов. В то же время пошлина за регистрацию брака осталась на уровне 350 рублей, пишет РИА Новости.

С начала года также вырастут и другие обязательные платежи. Например, госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или другого документа, подтверждающего уровень квалификации, а также за его дубликат, увеличится до 2 тысяч рублей с прежних 1300 рублей. Внесение изменений в такие документы теперь будет стоить 500 рублей вместо 350 рублей, а выдача дубликата — также 2 тысячи рублей вместо 1300 рублей.

За смену имени пошлина составит 5 тысяч рублей, что значительно выше предыдущих 1600 рублей. Плата за исправления и изменения в записях актов гражданского состояния возрастет до 700 рублей с 650 рублей, а повторная выдача свидетельства о госрегистрации акта обойдется в 500 рублей вместо 350 рублей. Пошлина за выдачу справок из архивов органов записи актов гражданского состояния возрастает до 350 рублей с 200 рублей.

Кроме того, увеличиваются госпошлины за регистрацию прав на недвижимость. Кроме того Россиянам напомнили о росте с 1 января налога на доход с продажи жилья.

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