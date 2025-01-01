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Российские трудящиеся пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсии работающих пенсионеров с 1 января проиндексированы на 7,3%
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсии работающих пенсионеров с 1 января 2025 года проиндексированы на 7,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вступивший в силу федеральный закон.

Этот показатель связан с нынешним уровнем инфляции в России — как заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, в феврале страховые пенсии в России будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года.

Повышение выплат коснется около 7,8 миллионов российских граждан.

До этого стало известно, что заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, сотрудников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены на 13,2% с 1 января.

Индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей. Депутат Госдумы Светлана Бессараб также рассказала, что нндексация страховых пенсий по старости в 2025 году затронет приблизительно 7 миллионов работающих пенсионеров.

Ранее россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты.

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