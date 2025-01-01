Российские банки обязаны с 1 января бороться с мошенниками быстрее

ЦБ обязал банки вносить в свои системы данные о мошенниках всего за 1 час

Центральный банк России обязал банки вносить в свои системы данные о мошенниках всего за 1 час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указания Банка России.

Впервые системно-значимые банки были обязаны указом ЦБ вносить в свои базы данных сведения о мошенниках 19 августа 2024 года — тогда это было пробным методом борьбы против телефонных и интернет-мошенников. С 19 октября Банк России отводил на это два часа — теперь время, за которое данные о мошенниках должны попасть в базы данных, стало еще меньше.

До этого пресс-центр МВД России сообщил, что телефонные мошенники активизировались в преддверии Нового года для расшатывания кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки в России.

28 декабря сообщалось, что правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством. Кабмин исключил лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которая могла помогать мошенникам с помощью сети выходить на связь с гражданином, использующим стационарное или мобильное устройство.

Ранее мошенники придумали новый способ выкрасть деньги.