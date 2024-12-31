Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России повысят пошлины на некоторые товары из недружественных стран

Кабмин повысит с января ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран
close
Анна Раткогло/РИА Новости

Правительство России повысит с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития РФ.

«Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономразвития уточнили, что повышение ввозных пошлин затронет отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, а также макаронных изделий, соусов и безалкогольных напитков. В ведомстве отметили, что подобное решение стало ответной мерой на введение новых санкций против России.

13 декабря правительство России решило продлить повышенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран до конца 2025 года. Эти меры касаются таких категорий товаров, как парфюмерия и косметика, алкогольные напитки и сладости, аккумуляторы и строительные материалы, оружие и ряд других товаров.

Ранее правительство РФ продлило действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами