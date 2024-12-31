В России повысят пошлины на некоторые товары из недружественных стран

Кабмин повысит с января ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран

Правительство России повысит с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития РФ.

«Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономразвития уточнили, что повышение ввозных пошлин затронет отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, а также макаронных изделий, соусов и безалкогольных напитков. В ведомстве отметили, что подобное решение стало ответной мерой на введение новых санкций против России.

13 декабря правительство России решило продлить повышенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран до конца 2025 года. Эти меры касаются таких категорий товаров, как парфюмерия и косметика, алкогольные напитки и сладости, аккумуляторы и строительные материалы, оружие и ряд других товаров.

Ранее правительство РФ продлило действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года.