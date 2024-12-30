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В Австрии заявили о возвращении проблемы госдолга в Европу

Die Presse: в Европу впервые за пять лет вернулась проблема госдолга
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Европу вернулась проблема суверенного долга, которая исчезла из общественно-политической повестки дня почти на пять лет. Об этом пишет австрийская газета Die Presse.

По информации журналистов, особую обеспокоенность вызывает ситуация во Франции. Авторы отметили, что это связано с сочетанием роста госдолга и политической нестабильностью, вызванной объявлением досрочных выборов после поражения партии французского президента Эмманюэля Макрона на выборах.

Журналисты обратили внимание, что проблема госдолга не вызывала опасений из-за низких процентных ставок. Однако в 2024 году ситуация значительно изменилась. На территории региона начали поднимать процентные ставки, а процедура дефицита была возобновлена, подчеркнуло издание.

28 декабря государственный долг США в 2024 году вырос до $36,2 трлн. Эта сумма в восемь раз превышает суверенную задолженность России. При этом год эта долг резко вырос на 7% — на $2,37 трлн.

Ранее Трамп выступил за снятие потолка госдолга США.

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