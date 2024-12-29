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СМИ узнали, кто поможет Киеву электричеством, если Словакия выполнит свою угрозу

Bloomberg: Польша повысит энергопоставки Киеву при их остановке Словакией
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Global Look Press

Польша готова нарастить энергопоставки Украине, если Словакия решит их остановить. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, переговоры между Киевом и Варшавой носят частный характер, но польские власти выразили готовность при необходимости увеличить внутреннее производство электроэнергии.

27 декабря премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах и приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику. По словам политика, Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит вариант принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву.

После этого президент Владимир Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву. По мнению украинского лидера, премьер втягивает Словакию в «попытки России причинить боль украинцам». На этом фоне министр энергетики республики Герман Галущенко обратился к энергокомиссару ЕС, где назвал возможный ответ Братиславы «грубым нарушением европейских регуляций». Он также сообщил, что газовая система страны выдержала ряд стресс-тестов, которые показали, что при остановке транзита из РФ газоснабжение украинцев останется стабильным. Кроме того, Киев создал механизм, в рамках которого в случае решения Словакии прекратить энергопоставки Украине страна получит энергию от соседних государств.

Ранее Фицо ответил на обвинения Зеленского о поставках энергии.

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