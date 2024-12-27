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В Wildberries рассказали о растущем интересе пользователей к товарам популярных брендов

Средний чек покупок в разделе «Тренд» на Wildberries вырос в 3,5 раза
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Depositphotos

В среднем раздел «Тренд» маркетплейса Wildberries, в котором представлены оригинальные товары популярных брендов, ежемесячно посещают около 2,5 млн пользователей. При этом их средний чек в 3,5 раза выше среднего показателя по всей платформе. Об этом сообщили в компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) после подведения итогов первых трех месяцев работы нового раздела «Тренд».

Самыми популярными категориями по количеству заказов в разделе стали одежда (52%), обувь (20%) и ювелирные изделия (5,5%). По объему продаж в лидеры вышли одежда (47%), обувь (25%) и смартфоны с аксессуарами (8%).

Самыми дорогими покупками, совершенными в разделе «Тренд», стал iPhone 16, а также куртки и пуховики известных брендов.

Напомним, Wildberries запустила раздел «Тренд» в сентябре. В него вошли оригинальные товары известных брендов одежды, обуви и ряда других категорий, если продавец подтвердил право их продавать и предоставил все необходимые документы. На этапе запуска в разделе было представлено около 300 брендов, сейчас их количество превысило 500.

Для того, чтобы представить свой товар в этом разделе, продавец должен получить отметку «Оригинал». Она присваивается производителям товаров известных брендов, их официальным дистрибьюторам и дилерам после проверки документов — действующего договора, сведений об оплате поставки и других.

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