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В России пообещали рост стоимости топлива не выше инфляции

Новак: цены на топливо по итогам года вырастут не выше инфляции
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Reuters

Российский рынок топлива полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года увеличатся темпами не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за счет сдерживания роста цен на топливо не выше инфляции властям удается удерживать цену на достаточно низком уровне относительно «экспортной альтернативы».

В среду Новак также заявил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам. По его словам, на сегодняшний день вопрос с поставками газа в страны Европы не решен. Он касается договоренностей Евросоюза и Украины, подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, он охарактеризовал ситуацию с топливом в Европе как напряженную. По его данным, запасы топлива в европейских хранилищах составляют на 3-5% меньше, чем в среднем за последние пять лет. Новак подчеркнул, что после того, как импорт газа со стороны России полностью прекратится, положение окажется еще более тяжелым.

Ранее страна ЕС пригрозила Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ.

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