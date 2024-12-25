Крупный продавец алмазов снизил стоимость из-за падения спроса на этот драгоценный минерал

FT: De Beers не может распродать запасы алмазов на $2 млрд

Южноафриканско-британский добытчик и продавец алмазов De Beers накопил крупнейший со времен финансового кризиса 2008 года объем запасов этого драгоценного минерала, пишет газета Financial Times.

Как отмечает газета, спрос на драгоценность, долгое время считавшуюся вершиной роскоши, упал из-за нескольких факторов. Во-первых, на рынок оказывает влияние конкуренция со стороны искусственно выращенных драгоценных камней, во-вторых, последствия пандемии, которая привела к падению числа заключаемых браков, в-третьих, снижение спроса в Китае.

В результате этого De Beers не смогла распродать алмазов на сумму

почти $2 млрд. Также отмечается, что компания сократила добычу на своих рудниках примерно на 20% и снизила цены.

В ноябре «Интерфакс» сообщил, что поставки российских алмазов в Индию по итогам сентября рухнули почти в 25 раз, до 37 тыс. карат против 917 тыс. карат годом ранее. В денежном выражении импорт сократился до $1,5 млн по сравнению с $112 млн в прошлом сентябре.

Ранее стало известно, что ученые научили микроалмазы левитировать.