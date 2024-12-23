Стало известно о крупном долге Влада Бумаги перед налоговой службой

Блогер Влад Бумага должен выплатить налог в размере 1 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Федеральная налоговая служба (ФНС) требует, чтобы Бумага заплатил 972 тыс. рублей единого налогового платежа. Речь идет о налогах с прибыли компаний «Ачетыре» (156 тыс. рублей), «Пицца плюс» (40 тыс. рублей), «а также за компании, где у него небольшие доли».

Кроме того, как утверждает Mash, Бумага должен выплатить штрафы ГИБДД — четыре нарушения по 500 рублей. На молодого человека завели административное дело.

19 декабря в ходе прямой линии блогер Влад Бумага спросил президента России Владимира Путина о замедлении YouTube в стране. Глава государства на это ответил, что оно связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. Также глава государства обратил внимание, что YouTube и Google в частности нарушили законы России, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии.

Также Путин на вопрос Бумаги о ценностях, которые надо преподносить детям, ответил, что его советы по контенту могут быть бесполезны, главное — иметь чувство ответственности.

Ранее Дмитрий Песков признался, что его искренне поразил блогер Влад Бумага.