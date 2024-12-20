Интернет-банк Альфа-Банка для предпринимателей стал лучшим по версии Markswebb

Интернет-банк для предпринимателей Альфа-Бизнес занял первое место рейтинга Markswebb Business Internet Banking Rank 2024, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Альфа-Бизнес получил награду в номинации «Лучший интернет-банк для малого и микробизнеса». Аналитики Markswebb отметили высокий уровень цифровизации всех банковских сервисов.

Альфа-Бизнес – это цифровой банк, в котором клиент может решить свою вопросы без посещения офиса. Интернет-банк может сформировать отчет, рассчитать налоги и отправить документы по сделкам.

Альфа-Бизнес – это цифровой банк, в котором клиент может решить свою вопросы без посещения офиса. Интернет-банк может сформировать отчет, рассчитать налоги и отправить документы по сделкам.

Также сервис с ИИ «Нейроофис» помогает предпринимателям решать задачи различной степени сложности.