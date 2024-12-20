Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МТС усовершенствует систему управления бизнесом

МТС ускорит вывод новых продуктов на рынок
close
Unsplash

Экосистема МТС трансформирует свой бизнес, выделив бизнес в телекоме в отдельное юрлицо ПАО МТС, сообщает пресс-служба компании.

В рамках изменений МТС также создаст отдельное юрлицо «Экосистема МТС», куда войдут быстрорастущие активы, среди которых кикшеринг, MWS, медиа, финтех и Adtech.

В МТС отметили, что это позволит ускорить процесс принятия решений и вывода продуктов на рынок, а также увеличит инвестпривлекательность активов.

Как отметил председатель совета директоров МТС Вячеслав Николаев, первыми шагами экосистемной трансформации стали IPO банковского бизнеса и создание медиахолдинга.

«Мы видим результативность этого подхода и намерены структурировать другие бизнес-вертикали аналогичным образом в отдельные юридические лица, которые будут взаимодействовать между собой на рыночных условиях», — рассказал он.

В декабре «МТС Юрент» приобрел разработчика самокатов Eleven, а недавно стало известно, что на его базе компания создаст центр по разработке электросамокатов и других видов шерингового транспорта.

По итогам 9 месяцев 2024 года выручка МТС выросла на 17% год к году (до 513 млрд рублей), а рост доходов от услуг связи составил 6,8%.

Также в июне 2024 года на годовом общем собрании акционеров были утверждены дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на акцию. Компания подтвердила намерения придерживаться этой планки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами