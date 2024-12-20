МТС усовершенствует систему управления бизнесом

Экосистема МТС трансформирует свой бизнес, выделив бизнес в телекоме в отдельное юрлицо ПАО МТС, сообщает пресс-служба компании.

В рамках изменений МТС также создаст отдельное юрлицо «Экосистема МТС», куда войдут быстрорастущие активы, среди которых кикшеринг, MWS, медиа, финтех и Adtech.

В МТС отметили, что это позволит ускорить процесс принятия решений и вывода продуктов на рынок, а также увеличит инвестпривлекательность активов.

Как отметил председатель совета директоров МТС Вячеслав Николаев, первыми шагами экосистемной трансформации стали IPO банковского бизнеса и создание медиахолдинга.

«Мы видим результативность этого подхода и намерены структурировать другие бизнес-вертикали аналогичным образом в отдельные юридические лица, которые будут взаимодействовать между собой на рыночных условиях», — рассказал он.

В декабре «МТС Юрент» приобрел разработчика самокатов Eleven, а недавно стало известно, что на его базе компания создаст центр по разработке электросамокатов и других видов шерингового транспорта.

По итогам 9 месяцев 2024 года выручка МТС выросла на 17% год к году (до 513 млрд рублей), а рост доходов от услуг связи составил 6,8%.

Также в июне 2024 года на годовом общем собрании акционеров были утверждены дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на акцию. Компания подтвердила намерения придерживаться этой планки.