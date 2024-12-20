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Словакия намерена блокировать санкции против российской атомной энергетики

Фицо: Словакия будет блокировать санкции против России в атомной энергетике
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Depositphotos

Словакия будет блокировать санкции в отношении российской атомной энергетики, если Евросоюз решит их принять. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ, и если они будут касаться программы мирного атома, то буду блокировать такие санкции», — сказал он по итогам саммита ЕС.

Словацкие АЭС — станции российского происхождения, отметил Фицо. Сотрудничество между странами имеет долгую традицию, и санкции, которые могли бы поставить под угрозу атомную программу в Словакии, являются недопустимыми, подчеркнул премьер.

В Словакии действуют две АЭС: «Моховце» и «Богунице».

До этого Bloomberg сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что страна примет решение о продлении санкций против РФ только после инаугурации Дональда Трампа.

Ранее США сделали для страны ЕС исключение по санкциям против Газпромбанка.

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