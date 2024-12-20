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В Аргентине снизился уровень бедности

Власти Аргентины сообщили о снижении уровня бедности до 38,9%
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Marcos Brindicci/Reuters

Уровень бедности в Аргентине по итогам третьего квартала снизился с 52,9 до 38,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства человеческого капитала страны.

В ведомстве не уточнили методику расчета уровня бедности страны. В заявлении министерства отмечается, что во внимание были приняты данные института статистики о распределении доходов.

Подчеркивается, что уровень нищеты в Аргентине снизился за три месяца с 20,2 до 8,6%. Это объяснили проводимой правительством страны экономической политикой, которая сбалансировала макроэкономику и затормозила инфляцию, а также фокусированием прямой и прозрачной помощи на наиболее уязвимых секторах.

До этого сообщалось, что рост цен в Аргентине в сентябре составил 3,5%, с начала года инфляция составила 101,6%.

В докладе института статистики и переписи Аргентины отмечается, что общий уровень индекса потребительских цен в сентябре 2024 года вырос на 3,5%.

Отмечается, что данный показатель стал самым низким с ноября 2021 года, при этом инфляция в стране остается самой высокой в регионе.

Ранее стало известно, на чем планирует зарабатывать Аргентина.

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