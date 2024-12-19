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Стало известно, сколько россиян готовы хранить сбережения в юанях

«Выберу.ру»: лишь 36% россиян готовы вкладывать в юань

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Kin Cheung/AP

Лишь 36% опрошенных россиян готовы использовать юани в качестве средства сбережений, и 16% респондентов уже открыли такие вклады, сказано в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое оказалось в распоряжении «Лента.ру».

8% из тех, кто уже хранит деньги в юанях, сказали, что купили китайской валюты на сумму до 15 тысяч рублей, и еще столько же держат в юанях от 15 до 50 тысяч рублей. Еще 54% респондентов сказали, что предпочитают рублевые вклады.

В то же время каждый десятый россиянин хранит валютные сбережения в долларах и евро, так как их проще обменять за границей. Однако, если в 2023 году доллару отдавали предпочтение 24%, то в 2024 году — уже только 10%.

На прошлой неделе аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что россиянам, которые получают зарплату и несут основные расходы в рублях, оптимально держать в валюте 30–40% сбережений. По его мнению, россиянам целесообразнее использовать не сами иностранные деньги, а номинированные в юанях инструменты, позволяющие дополнительно заработать.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня до конца года.

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