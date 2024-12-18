В организации «Национальные приоритеты» предложили усилить кадрами индустрию туризма

Несоответствие растущего спроса на путешествия по России с реальным обеспечением потребностей этой индустрии в кадрах — одна из главных проблем отрасли. Об этом говорится в аналитическом докладе «Кадры для туризма: от сферы услуг к индустрии счастья», представленном АНО «Национальные приоритеты».

Для того, чтобы решить эту проблему, нужно повышать престиж профессий в сфере туризма, конкурентоспособность этих специальностей и менять подходы к подготовке кадров, считают в организации.

В докладе отмечается, что после пандемийного спада индустрия туризма и гостеприимства в России уже восстановилась.

По данным Минэкономразвития РФ, в 2023 году число туристических поездок по стране, совершенных россиянами, превысило 79,6 млн (на 21% больше, чем в 2022 году), численность работников индустрии составила 1,1 млн.

Однако, как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, к 2030 году в рамках обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» эти показатели планируется увеличить. Для этого нужно готовить и развивать кадры, констатировал он.

Эксперты считают, что с учетом реализации нацпроекта потребность в кадрах к 2030 году составит не менее 400 тыс. человек, из них 320 тыс. — это сотрудники для гостиничной сферы и 80 тыс. — для сферы туристического сервиса. Россия будет нуждаться в работниках турагентств и туроператорах, сотрудниках отелей, гидах, инструкторах-проводниках, экскурсоводах, сотрудниках общепита и т.д.

Также в докладе говорится, что на начало 2024 года средняя заработная плата в гостиничном бизнесе составила 55 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата в России — 75 тыс. рублей. Несмотря на рост оплаты труда в этом сегменте, она остается ниже среднерыночной, побуждая соискателей выбирать другие отрасли.

По итогам второго квартала 2024 года в индустрии туризма и гостеприимства не хватало более 108 тыс. сотрудников всех уровней.

В АНО «Национальные приоритеты» пришли к выводу, что нужно проводить ускоренную подготовку кадров и стремиться сохранять в отрасли сотрудников, готовых поддерживать высокий уровень сервиса.

Для этого в организации заявили о необходимости повышать престиж индустрии за счет формирования позитивного образа в медийном пространстве и кино, увеличивать заплату работникам отрасти, создавать для них благоприятную атмосферу на рабочем месте, а также готовить специалистов в тесной связке с работодателем.