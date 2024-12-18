Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Какао-бобы рекордно подорожали

Биржевые цены на какао-бобы впервые поднялись выше $12 тысяч за тонну

close
Shutterstock

Биржевые цены на какао-бобы поставили очередной рекорд, подорожав более чем на $12 тысяч за тонну, свидетельствуют данные торгов.

С начала недели стоимость продукта выросла более чем на 6%, оказавшись на рекордной высоте еще в понедельник. К 14:30 тонна какао дорожала в рамках дня на 2,89%, до $12,105 тысячи. В ноябре — декабре котировки выросли почти на 30%.

На прошлой неделе швейцарская компания Nestle, владеющая брендами Nescafé и Nespresso, анонсировала повышение цены на свою кофейную продукцию. Кроме того, производитель сократит объем упаковки. Таким образом компания хочет компенсировать влияние высоких цен на кофе. В комментариях телеканалу представитель компании заявил, что производство продукции стало дороже в последнее время.

В ноябре Trading Economics писал, что цены на кофе сорта арабика выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года.

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что на фоне подорожания кофе на мировом рынке стоит рассмотреть в качестве замены зеленый чай, какао и цикорий.

Ранее нутрициолог раскрыл пользу и вред какао.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами