Какао-бобы рекордно подорожали

Биржевые цены на какао-бобы поставили очередной рекорд, подорожав более чем на $12 тысяч за тонну, свидетельствуют данные торгов.

С начала недели стоимость продукта выросла более чем на 6%, оказавшись на рекордной высоте еще в понедельник. К 14:30 тонна какао дорожала в рамках дня на 2,89%, до $12,105 тысячи. В ноябре — декабре котировки выросли почти на 30%.

На прошлой неделе швейцарская компания Nestle, владеющая брендами Nescafé и Nespresso, анонсировала повышение цены на свою кофейную продукцию. Кроме того, производитель сократит объем упаковки. Таким образом компания хочет компенсировать влияние высоких цен на кофе. В комментариях телеканалу представитель компании заявил, что производство продукции стало дороже в последнее время.

В ноябре Trading Economics писал, что цены на кофе сорта арабика выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года.

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что на фоне подорожания кофе на мировом рынке стоит рассмотреть в качестве замены зеленый чай, какао и цикорий.

Ранее нутрициолог раскрыл пользу и вред какао.