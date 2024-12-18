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Украина значительно нарастила торговлю с главным партнером России

Товарооборот Украины и Китая увеличился на 20,5% в январе-ноябре

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Efrem Lukatsky/AP

Товарооборот Украины и Китая вырос на 20,5% в январе — ноябре относительно аналогичного периода 2023 года и достиг отметки в $7,44 млрд, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За отчетный период Китай поставил товаров на Украину на общую сумму в $3,36 млрд (+35,3% год к году). Киев продал Пекину товаров на 4,076 млрд, что на 10,5% больше, чем год назад. Таким образом, Украина стала играть доминирующую роль в двусторонних торгово-экономических отношениях с Китаем.

По итогам января — ноября товарооборот Украины и КНР превысил результат за весь прошлый год. Суммарные объемы двусторонней торговли в 2023 году составили $6,81 млрд, сократившись в сравнении с показателем 2022 года на 15,6%.

На прошлой неделе агентство ТАСС привело данные китайской таможни, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года вырос относительно января—ноября 2023 года на 2,1%, до $222,77 млрд.

Ранее стало известно, как отличаются цены на продукты в Китае и России.

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