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Этиловый спирт подорожает с 1 января

«Ведомости»: «Росспиртпром» повысит цены на свою продукцию с 1 января 2025 года

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Крупнейший в России производитель этилового спирта — «Росспиртпром» — поднимет отпускные цены на свою продукцию с 1 января 2025 года, написала газета «Ведомости» со ссылкой на содержание письма компании, которое направлено российским производителям водки.

В «Росспиртпроме» объяснили свое решение ростом стоимости сырья и рекордным ростом ключевой ставки Банка России. На этом фоне отпускная стоимость 1 декалитра (10 литров) этилового спирта поднимется с 2025 года до 1060 рублей без учета НДС.

В последний раз «Росспиртпром» поднимал цены на свою продукцию с 1 сентября 2024 года. Тогда стоимость декалитра этилового спирта увеличилась с 780 до 850 рублей.

В августе интернет-издание РБК написало, что приватизированный крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» уже в третий раз поднял цены на свою продукцию. Тогда производители водки получили от «Росспиртпрома» уведомление о том, что с 1 сентября цена на спирт увеличится почти на 9%.

Ранее стало известно, что правительство продало «Росспиртпром» миллиардеру.

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