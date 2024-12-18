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Курс гривны к доллару упал до исторического минимума

Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума

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Depositphotos

Национальный банк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума, согласно официальным данным, опубликованным на сайте регулятора. На среду курс составляет 41,82 гривны за доллар, в то время как на прошлой неделе он завершился на уровне 41,66.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на банкиров сообщает, что в ближайшее время доллар может превысить 42 гривны. Один из директоров казначейства крупного украинского банка отмечает, что «никто не сомневается в том, что Нацбанк завершит год на уровне 42,10 гривны за доллар», поскольку этот курс заложен в госбюджет на 2024 год. Он также добавил, что возможен выход курса межбанка на 42,20-42,30 гривны за доллар при текущем темпе девальвации.

Летом сообщалось, что Национальный банк Украины ежемесячно расходует около $3 млрд из валютных резервов для поддержания курса гривны.

В августе стало известно, что объем гривневых вкладов сократился на 1,2%, до 747,8 млрд гривен, в то время как долларовые депозиты выросли на 1,4%, до $9,5 млрд в эквиваленте.

Ранее Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей.

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