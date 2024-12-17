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Специалистов Альфа-Банка признали лучшими аналитиками в стране

Эксперты Альфа-Банка вошли в рэнкинг «Лучший аналитик России–2024»

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Пресс-служба Альфа-Банка

Девять специалистов Альфа-Банка стали одними из победителей нового независимого рэнкинга «Лучший аналитик России–2024». Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

В банке уточнили, что рэнкинга был запущен Санкт-Петербургской международная товарно-сырьевой биржа совместно с Ассоциацией финансовых аналитиков.

Всего номинантами списка стали 130 аналитиков со всей страны.

«Это первая премия, лауреатов которой выбрали институциональные инвесторы — управляющие компании, страховые и пенсионные фонды, family offices», — рассказали в Альфе.

Так, учитывались голоса от игроков рынка с объемом активов под управлением более пяти млрд рублей. В число победителей частники голосования выбрали девять аналитиков Альфа-Банка.

Как подчеркнули в банке, старший аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис занял первые места в номинациях «Потребительский сектор» и «Финансы» в блоке «Акции».

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